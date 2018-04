Dominio Inter, ma dopo 45 minuti col Cagliari è solo 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre il 70% di possesso palla e dieci tiri contro gli zero degli avversari. Questo il primo tempo dell'Inter che a San Siro contro il Cagliari, nel primo anticipo della 33esima giornata di Serie A, è avanti solo 1-0 al 45esimo, nonostante una frazione pressoché dominata.

A decidere fino a questo momento la partita la rete realizzata dopo tre minuti dal terzino João Pedro Cavaco Cancelo direttamente da calcio piazzato. Nel finale gol giustamente annullato a Karamoh per posizione di fuorigioco.

In basso il link per la diretta testuale del match.