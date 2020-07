Domino panchine, coinvolto anche il Torino

vedi letture

Un’altra sconfitta per il Torino, seppur a salvezza raggiunta. Un motivo in più per iniziare a pensare alla prossima stagione, con un nome che sta scalando le classifiche di gradimento dell’universo granata in vista del prossimo campionato. É quello di Marco Giampaolo: l’ex tecnico del Milan ha infatti rifiutato un paio di proposte dall’estero per dare priorità alla possibilità di assumere la guida del Torino nella prossima stagione, nonostante quello dell’allenatore di Giulianova non sia l’unico nome della lista. Un puzzle panchine che riguarda altre squadre coinvolte nella lotta salvezza: il Lecce, in caso di retrocessione saluterà Liverani, per il quale si fa sempre più forte la candidatura del Cagliari come ipotetico sostituto di Walter Zenga. Lo stesso Liverani, peraltro, piace molto anche alla dirigenza granata oltre a quella della Fiorentina. Proprio la squadra viola sta valutando l’ipotesi di avvicendare Iachini al termine della stagione con il nome di Eusebio Di Francesco che sta salendo giorno dopo giorno nella hit parade del gradimento gigliato.