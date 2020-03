Donadoni è rientrato in Cina: "La situazione è tornata normale. Ad aprile in campo"

Il Corriere della Sera oggi in edicola ha intervistato Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen in Cina. "Otto ore per i controlli ma ad aprile si va in campo". E' tornato in Asia, l'allenatore, dove "è tornato il sereno. La situazione è tornata alla normalità anche in città".

Sulla sua Bergamo. "Ho conoscenti e amici che hanno perso familiari a causa del coronavirus. E anche a me è mancata una persona cara".