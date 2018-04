Donadoni su Dzemaili: "Non sembrava preoccupato per l'accaduto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato così dell'aggressivo subìta da Dzemaili a Casteldebole: “Blerim ieri si è allenato bene. Non ha nessun tipo di problema in particolare. Non mi sembrava preoccupato per l’accaduto. Per quanto riguarda gli infortunati, Da Costa non è al 100%, ma non dovrebbe avere grossi problemi. Nagy ieri ha preso una botta. Gonzalez ha quel problema al ginocchio che poi si è riassorbito ma domani non ci sarà“.