Donnarumma is on fire, Caputo solo: Empoli, perché rompere la coppia?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caputo segna, i suoi compagni no: tre gol per il centravanti pugliese, l'unico altro attaccante dell'Empoli ad aver trovato la via della rete è il giovane Mraz. Fermi al palo, invece, sia La Gumina che Mchdedlize, partner d'attacco del capocannoniere della Serie B. Mentre, rimasto nel campionato cadetto, Alfredo Donnarumma trascina a suon di gol il suo Brescia: tre reti nella vittoria sul Padova, sette gol in sette partite per l'attaccante di Torre Annunziata. Che nella scorsa stagione, si fa per dire, aveva dimostrato un discreto feeling con Caputo: 23 gol per Donnarumma, 26 per l'ex Bari. Una fusione che funzionava alla perfezione e che il mercato estivo ha rotto. Donnarumma è rimasto a fare gol in Serie B, fermo a zero presenze nella massima categoria. Caputo cerca un compagno di attacco che si divida i gol. E l'Empoli, forse, si chiederà se non conveniva confermare in blocco l'attacco della promozione.