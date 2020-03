Donnarumma, Pogba, Haaland, Verratti... Quale sarà il big che Raiola vuole portare al Real?

"Voglio portare un mio big al Real Madrid quest'estate". Mino Raiola ha acceso il mercato nell'intervista rilasciata ieri al quotidiano Marca, con l'edizione odierna di Tuttosport che ipotizza proprio quale potrebbe essere il possibile colpo dei blancos all'interno della scuderia Raiola.

Donnarumma, Verratti, Pogba... - Il giovane e talentoso portiere non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021 col Milan e di fronte a un'offerta di 50-60 milioni di euro i rossoneri potrebbero cedere. A centrocampo, c'è invece quel Marco Verratti che già in passato è stato a lungo corteggiato dal Real Madrid, anche se oggi il Paris Saint-Germain continua a dichiararlo incedibile. Senza dimenticare, ovviamente, il "solito" Paul Pogba, oggetto ormai da anni delle attenzioni del club merengue così come di quelle della Juventus.

E Haaland? - Sì, ma soltanto in futuro. Sul classe 2000 del Borussia Dortmund Mino Raiola è stato chiaro, chiarissimo: "Resterà a Dortmund il tempo necessario. Sta bruciando le tappe più velocemente di quanto potessi immaginare, ma non credo possa partire già quest'estate".