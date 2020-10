Dopo Juve-Napoli tornano di moda i playoff. La Serie A valuta la soluzione cara a Gravina

Tornano di moda i playoff, anche per la Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo la vicenda legata a Juventus-Napoli la Lega ha capito che sarà molto complicato giocare tutte le partite in programma entro la fine di maggio. Ragion per cui, nell'assemblea in programma venerdì o in quella successiva, i 20 club del massimo campionato si confronteranno con la FIGC (che potrebbe cambiare le regole anche a campionato in corso) su soluzioni alternative. Tra cui, appunto, i playoff, sempre graditi al presidente Gravina.