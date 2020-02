vedi letture

Dopo la Sampdoria il gruppo americano è interessato all'acquisto del Parma

Dopo aver cercato di acquistare la Sampdoria in estate, il "gruppo Vialli", quello formato da Jamie Dinan di York Capital, proprietario dei Milwaukee Bucks, ed il suo socio Alex Knaster, a capo del fondo di investimento Pamplona Capital, ha messo nel mirino il Parma. Come scrive Il Secolo XIX infatti, gli imprenditore statunitensi sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il Parma, facendosi carico della situazione debitoria di altri 40.