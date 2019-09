Doppio Ceppitelli spinge il Cagliari: Parma punito dalle proprie ingenuità

© foto di Insidefoto/Image Sport

Termina con un incredibile 0-2 il primo tempo di Parma-Cagliari, un risultato sorprendente specie per come si è sviluppata la partita: sardi in vantaggio al primo tiro in porta dopo un dominio ducale durato più di venti minuti e un palo colpito da Bruno Alves con Ceppitelli, ed è proprio il capitano rossoblù a firmare il raddoppio in chiusura di frazione.

Ottimo Parma in apertura di gara, i crociati ottengono due corner nel giro di pochi minuti, andando anche vicini al gol con una botta centrale di Hernani e con un colpo di testa ravvicinato, ma fuori misura, di Barillà. I crociati sono fisicamente straripanti e il Cagliari fatica non poco ad arginarne le offensive: ci pensa il palo a salvare Olsen su calcio piazzato meraviglioso di Bruno Alves, ancora grande protagonista sui calci piazzati. Ma dominare non basta, serve segnare: il gol lo fa proprio il Cagliari, grazie ad un guizzo di Nandez, bravo a incuinearsi in area a seguito di un cross e servire Ceppitelli a rimorchio. Piattone destro e Sepe non può nulla, il Cagliari passa in vantaggio.

La gara non cambia dopo il vantaggio sardo, con il Parma a manovrare e pressare alto provando a rubare palla in zona rossa, e il Cagliari ad agire di rimessa. Ma è ancora una palla inattiva a beffare i ducali: cross morbido morbido di Cigarini dalla trequarti, stacco vincente ancora di Ceppitelli e doppio vantaggio sardo al secondo tiro in porta effettuato dagli ospiti. Decisamente deficitaria la marcatura dei padroni di casa sulle palle inattive.