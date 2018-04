Doppio esame Milan: tra Uefa e Benevento

Sarà un fine settimana molto importante per i colori rossoneri. Il Milan oggi avrà un colloquio con l’Uefa a Nyon per discutere del settlement agreement, una serie di sanzioni che il club rossonero dovrà scontare nei prossimi mesi, una sequenza di paletti anche sul mercato. Ma non verrà emessa una sentenza definitiva. Ci sarà un incontro, l'Uefa raccoglierà tutto il materiale possibile sul bilancio e sui programmi futuri del Milan, poi a maggio emetterà il verdetto finale con le sanzioni da rispettare nelle settimane successive. Al Milan, esattamente come accaduto per Inter e Roma in passato, potrà essere applicata una riduzione della rosa iscrivibile alle prossime competizioni Uefa e per quel che riguarda il mercato, ci potrebbero essere dei margini operativi più ristretti.

Se dell’aspetto finanziario e societario dovrà occuparsene Fassone, sarà Gattuso invece a dover pensare a soluzioni alternative per risollevare la squadra. Il Milan non vince da cinque partite e ha messo a rischio anche il sesto posto, guadagnato con tanta fatica nei mesi precedenti. I rossoneri non possono più sbagliare e per questo domani sera contro il Benevento Gattuso dovrà ottenere un successo a tutti i costi. In primis per vendicare il pareggio beffardo di un girone fa, poi per consolidare il sesto posto in modo da tenere a debita distanza Atalanta, Samp e Fiorentina, ma soprattutto per rispondere alle critiche che sono piovute dopo il pareggio con il Torino. La mancanza di gol è un male che non Gattuso non riesce ad estirpare e a complicare le cose si è messa una condizione fisica non ottimale, con tanti giocatori fin qui decisivi che hanno abbassato il loro rendimento. Calhanoglu non sarà della partita dopo l’infiammazione al ginocchio, Suso è in una fase complicata, così il tecnico calabrese potrebbe anche scegliere di cambiare modulo oppure optare per una squadra più offensiva con l’inserimento di due attaccanti di ruolo.