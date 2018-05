Doppio rigore che grida vendetta. Pietra tombale sull'assistente di linea

Fonte: dall'inviato allo stadio Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Una figura inutile, che ancora una volta costatiamo essere superflua. L'assiste di linea ha confermato stasera quando il suo inserimento non abbia non solo cambiato il gioco del calcio ad alto livello, ma anche acuito il rimpianto riguardo il ritardo nell'inserimento del VAR, colpevolmente assente nella semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool. Ma sarebbe troppo facile e sicuramente di parte gettare la croce su Skomina e i suoi collaboratori, che stasera hanno inciso, ma non quanto gli errori giallorossi, stasera ma anche a Liverpool. Urge però correre ai ripari riguardo la tecnologia e l'apporto umano: il mancato intervento in occasione del mani di Alexander-Arnold è semplicemente inaccettabile, per chi ama il calcio e vuole che il risultato sia determinato solo dal campo e non dalle furbate.