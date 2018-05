Dossena su Ancelotti: "Ha l'intelligenza di capire dove si muove"

© foto di Imago/Image Sport

Beppe Dossena, ex compagno di squadra di Carlo Ancelotti in Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'ormai imminente firma dell'ex tecnico di Milan e Real Madrid con il Napoli: "Carlo potrebbe allenare ovunque, ha modestia e l'intelligenza di capire il contesto in cui si sta muovendo. Se la società dovesse aggiungere giocatori importanti, ecco che il suo ingaggio sarebbe perfetto. Darebbe il messaggio di un club che pensa in grande e vuole recitare un ruolo di protagonista anche in Europa. Poi non c'è solo il campo, ci sono altre dinamiche, ma questo è sicuramente un passo interessante".

Quali sono le differenze tra Sarri e Ancelotti? Sarri può andare in un grande club?

"È una vera rivoluzione, sono diversi. Da una parte c'è un grande gestore, uno che è abituato a lavorare con grandi campioni in uno spogliatoio numeroso, dall'altra un allenatore che acquista credibilità grazie al suo lavoro. Ancelotti ha acquisito quella credibilità anche da giocatore, Sarri se l'è conquistata col tempo e può fare bene anche in un'altra squadra. Ma il calcio oggi non è solo lavoro e allenamenti, e Sarri deve fare il salto di qualità a livello comunicativo. Se ci limitiamo a quello che fa sul campo, potrebbe allenare ovunque perché insegna calcio; quando finisce la partita, però, si apre un altro mondo".