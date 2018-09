Dottor Emiliano contro Mister Rigoni: qual è quello vero?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Emiliano Rigoni si è trasformato. Come nel romanzo londinese di fine ottocento, firmato Robert Louis Stevenson, ha fatto vedere il suo lato migliore nel monday night contro la Roma, brillando e firmando una doppietta in trentotto minuti. Lo stesso tempo concesso oggi con la SPAL, con una prestazione completamente differente. Il passaggio da Dottor Emiliano a Mister Rigoni è sembrato completo. Tanto bene contro i giallorossi, negli spazi, tanto male a Ferrara, nel nuovo Paolo Mazza.

Arrivato per un milione di euro - più quindici per il diritto di riscatto - Rigoni rischia di finire nel tritatutto di Gasperini, abituato a bocciare, anche fragorosamente, gli acquisti che non considera adatti al suo modo di giocare. Emblematico Paloschi due anni fa, chiaro anche Cabezas (ora in Sudamerica) oppure Joao Schmidt, mai visto a Bergamo nemmeno per un minuto. Per non fare la stessa fine - considerando la rosa molto ampia - Rigoni dovrà tornare quello di Roma. O, almeno, non mostrare la faccia peggiore.