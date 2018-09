Douglas Costa e lo sputo: Mihajlovic prese 8 giornate, Lavezzi 3

© foto di Federico Gaetano

Gomitata e sputo a Federico Di Francesco, La Stampa oggi in edicola racconta il giorno di ordinaria follia di Douglas Costa. Che "perde la testa ed è atteso da uno stop di almeno tre gare". Salterà dunque sicuramente Juventus-Napoli di sabato 29 settembre. Mihajlovic rimediò otto giornate di squalifica in Champions League, Totti quattro all'Europeo. Rosi e Lavezzi in A ne presero tre a testa nel 2011.