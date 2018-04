Douglas Costa, l'arma che Maurizio Sarri non ha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattordici titolari contro venti. Una differenza, che a Primavera inoltrata può fare la differenza e sta facendo la differenza. Se a questo si aggiunge che Maurizio Sarri non sfrutta fino in fondo nemmeno le poche alternative che ha, ecco spiegata la fuga, sempre più importante e decisiva, della Juventus di Massimiliano Allegri.

Ieri contro la Sampdoria l'ha decisa Douglas Costa, calciatore che non era nemmeno partito dall'inizio. Allegri l'ha inserito in corsa, in fretta e un furia dopo l'infortunio di Pjanic, e il laterale brasiliano l'ha risolta con tre assist decisivi.

Per distacco il migliore in campo, Flash - come ribattezzato anche dai tifosi della Juventus - è stato l'uomo in più, il grimaldello per aprire in due la difesa blucerchiata che dopo il suo ingresso ci ha capito poco o nulla.

La domanda, dopo la gara di ieri, sorge allora spontanea: chi è il Douglas Costa del Napoli? C'è Milik certo, che Sarri non sta sfruttando a dovere, ma in attacco a disposizione del Napoli ci sono solo quattro giocatori di ruolo, e fino a poche settimane fa ce n'erano tre. Allegri, oltre a Higuain, Dybala e Mandzukic, ha Cuadrado, Douglas Costa e Bernardeschi. E a gennaio ha mandato via in prestito Pjaca.

Questa la differenza più importante tra le due squadre, l'arma che sta creando il gap tra le prime due della classe. A questo punto solo lo scontro diretto potrà cambiare le carte di una corsa Scudetto sempre più delineata.