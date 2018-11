Drago: "Bernardeschi in costante crescita. Ora al 100% da Juventus"

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

La Stampa: "Blitz di CR7 per stare con il Portogallo"

Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne cambia per la Nazionale"

Il Corriere di Verona su Grosso: "Una settimana per rialzare l'Hellas"

Massimo Drago, intervistato da Tuttojuve , ha parlato di Federico Bernardeschi, valorizzato al Crotone sotto la sua guida: "È in costante crescita, è un giocatore che ha voglia di migliorarsi e cerca sempre di curare il particolare. Il primo anno è stato di ambientamento, adesso che ha iniziato a ragionare al 100% con la mentalità del mondo Juve ha fatto un grande salto di qualità rispetto al primo anno, prova ne è stato il grande avvio di stagione".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy