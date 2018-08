Ds Bologna: “Destro-Samp? Nessun contatto. Mercato? Obiettivi raggiunti"

Il ds del Bologna, Riccardo Bigon, ha fatto il punto di fine mercato a Radio Bologna Uno. “Avevamo già detto qualche giorno fa che Destro sarebbe rimasto. Forse la Sampdoria ha avuto contatti con il suo agente, ma con noi no. Fine mercato? È la squadra che più o meno avevo in testa, abbiamo finito presto le operazioni principali perché alla fine nel mercato concretizziamo un lavoro di scouting e studio che inizia già a metà della stagione precedente. Abbiamo raggiunto gli obiettivi: abbiamo doppi ruoli dappertutto, cinque punte con Okwonkwo e, grazie a otto o nove under, siamo a posto numericamente pur avendo un posto vuoto nella lista degli over che potrà permetterci eventualmente a gennaio di inserire qualcuno senza sfoltire”, le parole del dirigente felsineo riportate dal Corriere di Bologna.