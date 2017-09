Ds Chievo: "Inglese-Napoli? Fatto il massimo. Stiamo già cercando l'erede"

Fonte: tggialloblu.it

Il ds del Chievo Verona, Giancarlo Romairone, ha tracciato quest'oggi in conferenza stampa un bilancio delle operazioni in entrata e in uscita portate a termine dalla società gialloblù: "Sono soddisfatto del mercato: ho lavorato benissimo, in un contesto perfetto costruito in questi anni dal presidente. Non era facile e ho avuto delle difficoltà all'inizio, perché il Chievo ha vissuto mesi strani e non ho trovato l’ambiente che pensavo. Poi ci siamo allineati. Svecchiare non è facile, soprattutto quando ti trovi a che fare con valori altissimi. Abbiamo iniziato un processo, ma qui ho visto un ambiente incredibile plasmato dal presidente in questi anni".

Sulla cessione di Inglese al Napoli e sul mancato arrivo di Paloschi: "Tanto merito va al presidente, che giustamente non s’è fatto ingolosire da offerte importanti ma che avrebbero lasciato un buco in rosa. Con questa operazione abbiamo fatto il massimo, ora evidentemente stiamo già cercando l’erede. Paloschi? Durante il mercato abbiamo ragionato e abbiamo capito che al fianco di Inglese stava meglio Pucciarelli".