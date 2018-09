Ds Parma: "Quasi riusciti a fermare la Juve. Sepe? Può fare tanto"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione "Si gonfia la rete", parlando del portiere crociato Luigi Sepe e del match che ha visto i crociati tenere testa alla Juventus: "Sono felice che Sepe abbia giocato poco a Napoli nelle ultime stagioni, altrimenti non avrei potuto prenderlo. A parte gli scherzi, crediamo molto nelle sue capacità e giocando con continuità non potrà che migliorare. Sono contento di quello che sta dando, ma so che può dare ancora di più. Eravamo quasi riusciti a fermare la Juventus, ma alla fine ancora una volta hanno vinto loro. Spero ci sia una squadra in grado di essere l'anti-Juve, ma mi rendo conto di quanto sia complicato competere con una società organizzata come quella bianconera".