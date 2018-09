Dudelange, Bisevac sfida il Milan: "L'ho già sfidato con la Stella Rossa"

Fonte: MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Milan Bisevac, difensore del Dudelange, ha già affrontato il Milan in carriera, nello storico preliminare del 2006 quando vestiva la maglia della Stella Rossa. L'esperto calciatore ha ricordato quel momento a "Le Quotidien": "La mia prima sortita europea con la Stella Rossa di Belgrado è stata contro di loro nel preliminare di Champions del 2006. Un momento che non scorderò mai. All’andata avevamo perso solo 1-0 e pensavamo che, nel nostro stadio, avremmo potuto ribaltare la situazione. Ma contro una squadra di talento che aveva gente come Maldini, Gattuso, Seedorf, Kakà e Inzaghi con Ancelotti in panchina...". Bisevac ha parlato anche di Lucas Biglia, il quale fu suo compagno alla Lazione nel 15/16: "Un giocatore di classe. È stato un onore averlo come compagno di squadra e sono felicissimo di rivederlo. Con lui ho giocato nella Lazio nella stagione 2015-16 quando pareggiammo per 1-1 contro il Milan che, in porta, aveva un giovanissimo Donnarumma"