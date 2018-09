Due injury time che possono far svoltare la stagione dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Vecino, ecco Marcelo Brozovic. Il centrocampista uruguayano era stato il grande protagonista del successo sul Tottenham in Champions League nella serata di martedì. E oggi, a 4 giorni di distanza, è toccato al suo compagno di reparto croato reinventato regista da Luciano Spalletti. Una partita sofferta, quella di Marassi. E proprio per questo avvicinabile a livello di pathos a quella contro gli Spurs. E se il successo in Champions ha permesso all'Inter di iniziare nel migliore dei modi (e, si spera, decisivo) il percorso europeo, in un girone tanto difficile quanto affascinante, quello di stasera regala un po' di serenità all'interno dei confini nazionali. Perché l'avvio di campionato dell'Inter non era stato certo dei più positivi, le critiche piovute sulla squadra di Spalletti sono lì a testimoniarlo. Ma questa vittoria può in qualche modo dare una svolta alla stagione di Serie A dei nerazzurri, soprattutto a livello mentale. Certo, da qui a diventare ufficialmente l'antiJuve ce ne passa. Ma i primi segnali in tal senso iniziano ad esserci, e vittorie come quella sul campo della Samp non possono far altro che accrescere la fiducia e l'autostima di tutto il gruppo nerazzurro.