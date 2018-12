Duncan imprescindibile nel Sassuolo. E adesso è pronto al rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al centrocampista Alfred Duncan, tra i protagonisti dell'avvio di stagione del Sassuolo. Il venticinquenne cresciuto nelle giovanili dell’Inter - si legge - ha fatto finalmente il salto di qualità. Dopo la gavetta con Livorno e Samp, pagato dal Sassuolo circa 6 milioni, adesso Duncan vale il doppio (12 almeno) ed è dentro il vortice di chi lo vorrebbe in una grande squadra. Ovviamente lui sogna la Champions, e rumors raccontano che diverse squadre (la Roma di Di Francesco, colui che lo volle in Emilia) lo vorrebbero portare a sé. Per Squinzi, però, è imprescindibile a tal punto che il club ha deciso di allungare un contratto che attualmente scade nel 2020: la forza delle big, l’estate prossima, potrà essere potente, e così il Sassuolo ha deciso di blindare il ragazzo fino al 2022 con adeguamento dell’ingaggio. Presto la novità sarà resa ufficiale.