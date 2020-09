Durissimo attacco di Ranieri ai suoi: "Pavidi e paurosi. Impazzisco nel perdere così"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato dopo il ko per 3-0 contro la Juventus a Sky Sport. "Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca. Siamo stati pavidi, paurosi. Si perde ma giochiamo: i campioni della Juventus hanno giocato con fame, i miei no. Lì impazzisco: non possiamo competere tecnicamente ma come umiltà sì. Serve far di più, i 3 gol sono anche pochi".