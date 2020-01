© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da The Guardian, Paulo Dybala ha parlato anche del suo futuro: "Ho due anni di contratto, che non sono pochi ma nemmeno molti. Vedremo che piani ha la Juve, se vorranno trattenermi o meno. È una loro decisione. Difficile dirlo ora, le cose cambiano in un attimo...", le dichiarazioni dell'attaccante oggi alla Juventus.