Dybala e il tweet sull'Old Trafford. I tifosi: "Vieni allo United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ma non solo. All'Old Trafford, c'è grande attesa anche per vedere all'opera l'attaccante argentino Paulo Dybala. L'ex Palermo questa sera scenderà sicuramente in campo, anche a causa dell'assenza di Mario Mandzukic, e ieri in occasione del primo contatto con l'Old Trafford ha pubblicato un bel tweet: "Il Teatro dei Sogni: per giocare in questo stadio storico devi fare un sacco di sacrifici fin da ragazzo". Un messaggio da cui sono scaturite tante risposte, anche dei tifosi dei red devils che hanno scritto a Dybala di trasferirsi a Manchester. "Se vuoi vieni a giocare qui ogni settimana", ha scritto un tifoso. "Dai, raggiungi il tuo amico Pogba". O ancora: "Puoi dire a Pogba che stai arrivando". Questo il tono dei messaggi dei tifosi dello United, evidentemente affascinati dalla possibilità che Dybala possa in futuro trasferirsi a Manchester.

Come to play here week on week out 🔴🙏 — IziLiife (@IziLiife91) 22 ottobre 2018