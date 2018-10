Dybala e la prima tripletta in Champions: "Solo dopo ho realizzato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla lista di triplettisti della Juventus in Champions League s'è aggiunto anche Paulo Dybala, decisivo contro lo Young Boys. L'attaccante argentino, alla prima tripletta europea, ha affrontato l'argomento in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Prima di me solo Inzaghi, Del Piero e Vidal? Non lo sapevo, l’ho scoperto dopo e mi sono reso conto di ciò che avevo fatto. Essere parte della storia del club è una gioia immensa. In certe situazioni hai solo un istante. Quando ho visto che il difensore poteva andare a vuoto, ho scelto di tirare di interno, perché hai più controllo, mentre con il collo puoi mandare quella palla dappertutto. Ho visto anche che non c’era tanto spazio per stoppare la palla e il portiere sarebbe potuto uscire, così ho cercato di risolverla in fretta. La dedica a Sivori? Quando ero in Argentina sapevo dell’idolatria nei suoi confronti ma non lo conoscevo bene, alla Juve ho visto la gigantografia allo Stadium e ho guardato i suoi video. Nel giorno del suo compleanno mi sembrava giusto omaggiarlo per tutto ciò che ha fatto".