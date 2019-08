© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun minuto in campo per Paulo Dybala nella vittoria ottenuta ieri dalla Juventus a Parma. Un'esclusione che non ha fatto altro che incrementare i rumors sul suo possibile addio con destinazione Parigi, un clima di totale incertezza alimentato dallo stesso agente della 'Joya': "Viaggi imminenti a Parigi? Non ne ho in programma - ha dichiarato Jorge Antun -. Paulo deve gustarsi il momento con la Juventus, cosa succederà in futuro non lo so". Senza dimenticare neanche la trattativa sfumata col Manchester United: "Sì, ho parlato con gli inglesi, ma non sono vere le storie delle commissioni: c'erano delle questioni tra club", le parole di Antun riportate questa mattina da Tuttosport.