Bastone e carota. Allegri, come spesso capita, li riserva entrambi a Paulo Dybala. L’argentino giocherà da titolare domani contro l’Atlético Madrid, ma il fatto che si sia sbloccato nel 3-0 al Frosinone non pare aver acceso gli entusiasmi del tecnico della Juventus: "Il gol mi è piaciuto, la prestazione meno. Venerdì ha fatto meno rispetto ad altre gare quanto a prestazione. Magari in altre occasioni non ha fatto gol, ma ha fatto di più e meglio. Col Frosinone abbiamo fatto tre gol ma creato meno, col Parma per esempio abbiamo creato di più. Domani Paulo ci può dare una mano: è una partita in cui serviranno tecnica e giocate, vista anche la sua buona condizione".