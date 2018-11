Dybala: "Il mercato non è un pensiero, ho grandi obiettivi con la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala allontana il mercato. In una intervista a SportBild, l'asso argentino, accostato al Bayern Monaco di recente, fa sapere che un trasferimento non è in programma: "Non è un mio pensiero. Sono molto contento di giocare per la Juventus, abbiamo grandi obiettivi e sono concentrato su quelli. La Champions? Pensavo che fossimo già all'altezza l'anno scorso, ma ora le aspettative sono aumentate enormemente. La nostra mentalità è rimasta la stessa, vogliamo vincere tutto", le parole dell'attaccante argentino.