Dybala su CR7: "Un po' odiato in Argentina, ma io ho conosciuto un ragazzo eccellente"

vedi letture

Nell'intervista rilascia ad AFA Play, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala tra le altre cose - oltre a raccontare l'esperienza della quarantena per il Coronavirus - si sofferma anche sulla figura del compagno di squadra Cristiano Ronaldo: "A livello personale sono rimasto sorpreso in positivo. Non lo conoscevo, così come nessuno di noi. Prima che arrivasse alla Juventus c'erano state anche molte discussioni in occasione dell'eliminazione dalla Champions per mano del Real Madrid, con l'espulsione di Buffon e tutto il resto. Quando è arrivato alla Juve, abbiamo trovato un ragazzo eccellente, molto socievole e amichevole dentro e fuori dallo spogliatoio. Sempre disponibile, cosa che non capita spesso quando parliamo di giocatori di questo livello".

Dybala racconta poi anche un retroscena tra lui e lo stesso CR7: "Durante un viaggio mi sono seduto a parlare con lui e gli ho detto 'Sai, sono sincero, in Argentina ti odiamo un po', per il tuo modo di essere, di camminare, ma ti mi hai veramente sorpreso perché ho conosciuto un'altra persona'. E lui, sorridendo, mi ha risposto 'So che è così, ma sono abituato a ricevere queste critiche. Ma io sono come sono'".