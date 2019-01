Dzeko contro Belotti: oggi rivali in campo, domani sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dzeko e Belotti: oggi rivali in campo, domani sul mercato. Il bosniaco è in scadenza nel 2020 e potrebbe lasciare la Roma nel corso della prossima estate. Il capitano del Torino invece è un pallino di Monchi che vorrebbe provare a incoronarlo proprio come successore dell'attuale numero 9 giallorosso. Impossibile avvicinarsi alla vecchia valutazione da 100 milioni fatta da Cairo, ma le vie del mercato sono infinite e cambiano continuamente. Per il momento si ritroveranno contro sul terreno di gioco, prossimamente potrebbero scambiarsi la maglia. Ma nel vero senso della parola. A riportarlo è Il Corriere della Sera.