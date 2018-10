Dzeko: "Ritorno in Premier? Vedremo, ma sono felice a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko non chiude a un ritorno in Premier League. L'attaccante bosniaco, in trattative con la Roma per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, ha dichiarato a Sky Sports: "In Inghilterra ho passato 4 anni e mezzo bellissimi e mi sono divertito in ogni partita. Mi piace la Premier, vedremo. Per il momento sono felice a Roma". L'ex Manchester City ha detto poi: "Potrebbe essere però troppo tardi", riferito all'imminente rinnovo, che metterebbe fuori dai giochi il Chelsea di Maurizio Sarri.