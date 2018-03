Dzeko sfida il Barça: "Lottiamo ogni anno per giocare queste gare"

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha affidato ai social network le proprie impressioni dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, che ha riservato alla Roma il fortissimo Barcellona. Queste le parole del bosniaco: "Queste partite sono la ragione per cui combattiamo ogni stagione per disputare la Champions League, per giocare contro i migliori. È una bella sensazione essere ai quarti di finale. Daremo il meglio di noi stessi e cercheremo di goderci ogni istante".

These games are the reason why we fight all the season to be part of the @championsleague , to play against the best..

Feels good to be in the quarter finals. We are going to give our best and will enjoy every second of it..#forzaromasempre @OfficialASRoma @ASRomaEN pic.twitter.com/1GAEfdbBZp

— Edin Džeko (@EdDzeko) 16 marzo 2018