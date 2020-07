E' finita la Premier! La classifica finale: retrocede il Watford di Pozzo, Leicester solo quinto

Di seguito la classifica finale della Premier League. Hanno vinto Manchester United e Chelsea, che hanno staccato il pass per la Champions League 2020/21. Solo quinto posto per il Leicester, che andrà in Europa League insieme al Tottenham di Mourinho. Retrocede il Watford di Pozzo, insieme a Bournemouth e Norwich (clicca qui per tutti i risultati).

La classifica finale

1) Liverpool 99

2) Manchester City 81

3) Manchester United 66

4) Chelsea 66

5) Leicester 62

6) Tottenham 59

7) Wolverhampton 59

8) Arsenal 56

9) Sheffield United 54

10) Burnley 54

11) Southampton 52

12) Everton 49

13) Newcastle 44

14) Crystal Palace 43

15) Brighton 41

16) West Ham 39

17) Aston Villa 35

18) Bournemouth 34

19) Watford 34

20) Norwich 21