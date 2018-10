E’ il giorno del derby, la richiesta di Gattuso ai suoi: niente paura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La parola che Rino Gattuso ha ripetuto più volte in conferenza stampa alla vigilia del derby è stata “paura”. L’allenatore ha chiesto alla sua squadra di non avere paura di affrontare l’Inter e giocarla con coraggio. Il derby è una partita speciale e spesso può creare brutti scherzi: “Dobbiamo rispettarli ma senza avere paura – ha confessato il tecnico -. Non voglio creare troppa pressione, se carichi troppo i giocatori si possono creare dei problemi". Ma dopo due settimane di pausa il Milan torna in campo con la condizione giusta per affrontare un grande avversario come l’Inter: "La squadra è in crescita, però bisogna fare bene entrambe le fasi, non basta sapere solo palleggiare, bisogna saper soffrire, tenere bene il campo, stare attenti alle loro caratteristiche. La squadra in questo ultimo mese è migliorata molto a livello mentale".

Ma è sempre la tematica della paura ad essere ricorrente nella conferenza del tecnico, come se Gattuso volesse anche stemperare l’attesa di un derby che vale molto: “C'è la consapevolezza di giocare contro una squadra molto forte, dobbiamo fare una grande partita. Ma dobbiamo farlo con tranquillità, voglio vedere una squadra consapevole della propria forza e senza paura". Il Milan si affiderà al Pipita per provare ad avere la meglio sui cugini, considerando la sua attitudine a vincere i derby (su 16 stracittadine in carriera ha perso solo una volta), e la sua propensione a segnare contro l’Inter (ben 6 gol in 11 match con in nerazzurri). Sarà Higuain a dover trascinare il Milan, ma avrà bisogno di tutti per farlo.