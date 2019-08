© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Mario Balotelli. Il Flamengo è in pressing per l'attaccante, Mino Raiola si è visto a Montecarlo dove ha appuntamento col Flamengo. Un summit che però rischia di slittare perché il Brescia è in pressing. Massimo Cellino vuole chiudere e regalare un sogno ai suoi tifosi. Le Rondinelle si sono chiuse in un ermetico silenzio stampa a riguardo ma l'assalto è chiaro. E il pressing potrebbe concretizzarsi in queste ore, con Balotelli che ieri ha fatto capire che non ha ancora firmato con nessuno "ma forse oggi".