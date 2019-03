Fonte: sampdorianews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Mantovani è intervenuto ai microfoni di Radio 24 e tra i vari temi toccati si è anche parlato ovviamente della possibile cessione del pacchetto azionario della Samp. L'ex Presidente riguardo al sempre più caldo tema del passaggio di proprietà del club si è anche espresso con pareri positivi all'eventuale entrata in società da parte di Vialli: "Se sapessi qualcosa sulla cessione della Samp non lo verrei a raccontare a voi. Ho incontrato Vialli di recente, sta bene e so che qualcosa c'è. Non credo che si faccia coinvolgere se non ci fosse qualcosa di serio. È difficile pensare a qualcosa di meglio per la Sampdoria di Gianluca Vialli presidente".

Poi sulla gestione Ferrero ha cosi commentato: "Va dato merito a Ferrero per la sua gestione della Samp, ha fatto bene non solo da un punto di vista sportivo ma anche da un punto di vista aziendale. Merito suo e del suo staff. Complimenti"

La famiglia Mantovani di nuovo nella Samp?

"Mai dire mai nella vita quando si parla della Doria, ma se davvero dovesse arrivare Vialli saremmo in ottime mani".