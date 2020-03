E se la Champions si giocasse d'estate? Mundo Deportivo: "Agosto è una possibilità"

E se la Champions si giocasse in estate? L'emergenza COVID-19 ha portato alla sospensione tutte, o meglio quasi tutte, le competizioni nazionali in tutta Europa con Champions ed Europa League che si sono bloccate in attesa di sviluppi. Con ogni probabilità, qualora si decidesse di tornare in campo, i tornei dovrebbero andare tutti oltre il 30 giugno conclusione ufficiale della stagione.

Champions a luglio o agosto - Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, la UEFA avrebbe pronti due piani per poter concludere la stagione, entrambi arrivati su richiesta dei club. La prima è nel caso in cui i campionati tornino a giugno con la Champions che andrebbe a slittare ad agosto ripartendo dal punto in cui è stata interrotta. La seconda è nel caso in cui i tornei nazionali riprendessero a metà maggio con le coppe europee che si giocherebbero a luglio con la nuova stagione che partirebbe ad agosto.