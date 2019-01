Continua a tenera banco fra Italia e Olanda il clamoroso no di Kingsley Ehizibue al Genoa. Il calciatore, dopo aver effettuato le visite mediche con il Grifone, è tornato indietro sui suoi passi, riprendendo la strada verso il PEC Zwolle. Su questa decisione si è espresso il tecnico del club olandese, l'ex difensore di Milan e Lazio Jaap Stam: "Ha fatto una scelta coraggiosa - si legge su SportMediaset -: se fai un passo all’estero, le tue sensazioni devono essere buone. Anche per il proseguimento della tua carriera. Kinglsey non ha scelto i soldi"