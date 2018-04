El Loco Gatti contro Buffon: "Boca, se mi sistemo sono meglio io di lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Orlando Gatti, storico ex portiere del Boca Juniors dal '76 all'89, ha parlato del possibile arrivo alla Bombonera di Gigi Buffon, dimostrandosi totalmente contrario all'idea: "Se mi risistemo il ginocchio, sono molto meglio di Buffon. E' peggio di me, davvero non esiste un portiere di 25 anni su cui puntare?". Per la cronaca l'ex portiere argentino, soprannominato El Loco, oggi ha 74 anni.