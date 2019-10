El Shaarawy: "Giocare in Cina va in contrasto con nazionale, ma do tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephan El Shaarawy, attaccante dell'Italia, dopo la vittoria col Liechtenstein è intervenuto al microfono di Rai Sporta "Ci sono state tante emozioni. Tornare in campo per me è una grandissima soddisfazione. Ci siamo meritati la qualificazioni, questi risultati e queste prestazioni. Diamo sempre il massimo, c'è tanto impegno, diamo tutto".

Sei entrato con gran disinvoltura. "Avevo tanta voglia di tornare in campo. L'ultima apparizione fu in quella partita con la Svezia, due anni fa. Ora ho voglia di dimostrare, mi voglio sentire importante. So di aver preso una decisione un po' in contrasto con questo contesto, ma io mi prendo tutto il buono della Nazionale e provo a dare il massimo".

Ti senti penalizzato dal fatto di giocare in Cina? "Io sicuramente faccio vedere al mister quello che faccio qua. Lui deve prendere in considerazione questo, io cerco di farmi trovare sempre pronto. Ho sempre dato il massimo, questa maglia per me è speciale".

Cosa significa per te questo gol? "Significa tantissimo, perché questa è una maglia che rispetto e voglio dare tutto. Entro in campo e cerco solo di fare il mio".