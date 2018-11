El Shaarawy: "Posso dare di più. Mancini? Non ci siamo mai sentiti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy, autore di una doppietta nella vittoria per 4-1 contro la Sampdoria, ha parlato in zona mista: "Si può sempre migliorare ma direi che il mio di stagione sia stato un inizio positivo, sono arrivato a 5 gol. Mi manca la continuità nelle prestazioni e all'interno della stessa partita. Oggi sono contento di averlo fatto. Posso fare di più, così come può farlo la squadra in campionato. Pellegrini trequartista? È stato positivo per me e per tutta la squadra, c'è una manovra più fluida, ci sono molte più giocate tra le linee. Al di là del modulo però quello che però conta è l'atteggiamento e il ritmo alto che teniamo in campo per tutta la partita, oggi lo abbiamo fatto. Mancini? Non ci siamo mai sentiti, mi dispiace non essere in Nazionale ma sono convinto che continuando così la chiamata arriverà. Devo far parlare il campo".