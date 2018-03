Elliott pronto a tranquillizzare l'UEFA sulla solidità finanziaria del Milan

Secondo quanto riferito da Premium Sport, non ci sono riscontri su possibili investitori interessati ad acquisire il Milan, che non si sono rivolti né al club, né a Li Yonghong, né a Merrill Lynch.

Entro il 30 di giugno in casa rossonera è previsto un nuovo aumento di capitale da 30 milioni che potrebbe avvenire in più tranche. La notizia più importante però è che, qualora ci fosse la necessità, Elliott sarebbe disposto ad incontrare la UEFA insieme a Marco Fassone a metà aprile per tranquillizzare sulla solidità finanziaria del Milan. L'interesse del fondo americano è che la società rossonera rimanga ad alto livello.