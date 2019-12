© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mohamed Elneny via dal Besiktas e dall'Arsenal a gennaio per sbarcare in Italia, al Milan? Nelle scorse ore le voci sul domani lontano dalla Turchia, dove ora il mediano egiziano è in prestito dai Gunners, non sono mancate. L'agente del calciatore, Christian Emile della Base Soccer, ha però chiarito al Mail che non è in ponte un trasferimento al Milan. "I rumors sono un piacere perché spiegano che Mohamed sta facendo bene ma sta pensando solo a far bene al Besiktas nel suo periodo in prestito", ha detto.