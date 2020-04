Emergenza Coronavirus, Bologna: si discute del taglio degli stipendi

Non è cambiata la posizione del Bologna sul futuro del campionato di Serie A. Il club rossoblu resta dell’idea che si possa anche riprendere a giocare e completare la stagione ma senza compiere nessun tipo di forzature. Senza il via libera delle autorità governative e sanitarie, insomma, il Bologna in campo non torna.

Sull’altro fronte caldo, ovvero quello della contrattazione degli stipendi con i propri tesserati, da parte della dirigenza è arrivata ampia disponibilità a discutere con i giocatori per trovare un accordo; disponibilità peraltro ricambiata. Si parte dunque da una forte unità d’intenti tra le parti, con la volontà di preservare chi ha stipendi più bassi. Sul tavolo anche la questione rinnovi per alcuni giocatori - tra cui Da Costa, Palacio e Danilo -: per coloro che sono in scadenza ovviamente le due trattative procederanno a braccetto.

Intanto continuano le telefonate dei giocatori ai tifosi chiusi in casa. L’ultima in ordine di tempo è stata organizzata in collaborazione con il club di Medicina, località ancora in regime di zona rossa. Un modo simpatico per manifestare vicinanza ai propri sostenitori.