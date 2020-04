Emergenza Coronavirus. Crespo: "Mie figlie in Italia, sono preoccupato. Voglio tornare in A"

Hernan Crespo, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo: "Sono in quarantena come tutti, siamo a quaranta giorni e probabilmente verrà prorogata. Dobbiamo pensare agli altri e molto meno a noi stessi. Le mie figlie sono in Italia, io in Argentina, e per questo la preoccupazione è tanta, anche se so che stanno bene. Vado al supermercato e in farmacia per i miei genitori. Ora sto lavorando come allenatore e provo a fare la mia gavetta in Argentina per poi tornare in Europa. Quando si segue la passione è dura lasciare gli affetti in un altro paese ma devo farlo. Sto facendo questa esperienza per tornare in Italia, un Paese che amo davvero con tutto il cuore. L'affetto che mi dà il popolo è enorme ed è anche reciproco".