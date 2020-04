Emergenza Coronavirus. Decreto Scuola: tutti promossi e niente esami scritti. 01/09 si riparte

Nella serata di ieri il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha parlato in conferenza stampa di cosa succederà con l'anno scolastico 2019/2020 e il Corriere della Sera parla del Decreto Scuola e dei cambiamenti:

- Per quel che riguarda l'esame di maturità ci sarà soltanto una prova orale, anche via web.

- Nessun esame previsto per la terza media: verrà chiesta soltanto una tesina.

- L'anno scolastico 2020/2021 inizierà lo stesso giorno in tutte le Regioni ma non è ancora chiaro se gli studenti andranno in classe o meno.

- Tutti promossi in questo anno scolastico e stop al sistema dei debiti.

- Misure eccezionali anche per i futuri architerri, ingegneri, psicologi, avvocati, commercialisti, dentisti, farmacisti, veterinari e tecnologi alimentari: gli esami di abilitazione sono sospesi, come i concorsi pubblici ma potrebbero tenersi in modalità telematica.