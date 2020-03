Emergenza Coronavirus. Draghi: "Governi intervengano senza pensare a debito pubblico"

L'ex presidente della Bce, Mario Draghi, al Financial Times, ha parlato di economia, suggerendo ai Governi di intervenire subito: "Una tragedia di proporzioni bibliche. I Governi devono mobilitare tutte le risorse disponibili, non importa se il costo è l'aumento del debito pubblico perché l'alternativa, una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi fiscale, sarebbe ancora più dannosa per l'economia" e in futuro per la credibilità del Governo".