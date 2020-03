Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 889 morti e 3.651 casi in più in 24h

Consueto bollettino della Protezione Civile, letto quest'oggi dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.434 persone per un totale di 12.384 dall'inizio dell'epidemia. Le persone contagiate nel nostro Paese sono 70.065, di cui 3.856 attualmente in terapia intensiva. Rispetto a ieri ci sono 3.651 contagiati in più. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 889, per un totale di vittime che ora sale a 10.023.