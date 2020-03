Emergenza Coronavirus, il bollettino odierno: 4.821 nuovi casi, 943 guariti. 793 decessi

Consueto appuntamento con il bollettino odierno, diramato in occasione della conferenza stampa odierna da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi si registrano 943 guariti in più, per un totale di 6072. I nuovi casi di positività da Coronavirus sono 4821, per un totale complessivo di 42681: fra questi 22116 in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e 2857 in terapia intensiva (il 7% del totale). Sono 793 i deceduti della giornata di oggi: come ha ricordato Borrelli, si tratta di soggetti deceduti con il Coronavirus, non necessariamente per il Coronavirus, in attesa di validazione dell’ISS sulle effettive cause del decesso.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 17.370 in Lombardia, 5.661 in Emilia-Romagna, 4.214 in Veneto, 3.506 in Piemonte, 1.997 nelle Marche, 1.905 in Toscana, 1.159 in Liguria, 1.086 nel Lazio, 793 in Campania, 666 in Friuli Venezia Giulia, 720 nella Provincia autonoma di Trento, 600 nella Provincia autonoma di Bolzano, 642 in Puglia, 458 in Sicilia, 494 in Abruzzo, 447 in Umbria, 304 in Valle d’Aosta, 321 in Sardegna, 225 in Calabria, 47 in Molise e 66 in Basilicata.